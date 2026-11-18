Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembunuhan Remaja di Kawasan Dukuh Atas Menteng

JAKARTA – Kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang remaja yang ditemukan bersimbah darah di kawasan Jalan Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2026) dini hari.

Pelaku diringkus oleh tim gabungan Subdit Jatanras dan Resmob Polda Metro Jaya. Saat ini, yang bersangkutan telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imron Ermawan membenarkan penangkapan tersebut. "Betul, satu pelaku," kata Imron saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Menteng AKP Valerij Lekahena mengungkapkan bahwa peristiwa pembunuhan itu diduga terjadi sekitar pukul 00.00 WIB. "Iya, (ada pembunuhan)," ujar Valerij singkat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik aksi kejahatan tersebut dan berencana menyampaikan keterangan resmi lebih lanjut terkait kronologi kasus ini.



(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.