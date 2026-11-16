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Kasus Film Pesta Babi, Polda Metro Jadwalkan Gelar Perkara Laporan Mama Sinta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:22 WIB
Kasus Film Pesta Babi, Polda Metro Jadwalkan Gelar Perkara Laporan Mama Sinta
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menggelar perkara terkait laporan tokoh perempuan adat asal Merauke, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta, atas pemutaran film Pesta Babi. Saat ini, penyidik masih menunggu jadwal resmi dari Pengawas Penyidik (Wasidik).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, penanganan laporan yang turut menyeret Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW sebagai terlapor masih berjalan.

"Ya, untuk laporan terkait tentang Mama Sinta, film 'Pesta Babi' ini masih dilakukan, akan diagendakan gelar perkara tentunya dengan jadwal dari Wasidik," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menyampaikan, pihaknya akan menginformasikan perkembangan penanganan laporan tersebut kepada publik setelah jadwal gelar perkara diterbitkan.

"Ini pada saat jadwal sudah keluar, nanti kami akan infokan juga termasuk hasil dari gelar perkara tersebut," tuturnya.

 

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