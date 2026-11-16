Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |10:34 WIB
Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan
Operasi Zebra Jaya 2026 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Sebanyak 2.939 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dikerahkan dalam operasi tersebut.

Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Jaya 2026, dipimpin Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).

"Operasi Zebra tahun ini digelar serentak oleh seluruh jajaran Polri di Indonesia selama 14 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 November 2026. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, operasi dengan sandi Zebra Jaya 2026 ini melibatkan 2.939 personil gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ujar Adex saat membacakan amanat Kapolda Metro Jaya.

Adex mengatakan, operasi ini digelar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurutnya, kondisi lalu lintas Jakarta semakin padat dengan jumlah kendaraan bermotor yang telah melampaui 25 juta unit, didominasi sepeda motor.

Selain itu, sejak Januari hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 15.000 kecelakaan lalu lintas terjadi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 675 orang meninggal dunia.

"Angka ini bukan sekadar data, karena di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai," tegas Adex.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/338/3254021//ilustrasi-U3BO_large.jpg
Polisi dan Tim SAR Temukan Jasad Teknisi yang Tenggelam di Sungai Kalimalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3253994//lpsk-Fokn_large.jpg
30 Korban TPPO Terungkap di Jakarta, LPSK Siapkan Perlindungan dan Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/338/3253528//bongkar_7_kasus_tppo-rd1L_large.jpeg
Polisi Bongkar 7 Kasus TPPO, Modus Jadi Tentara Bayaran Rusia hingga Pengantin Pesanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253515//ratusan_wni_disebut_direkrut_sebaga_tentara_rusia-86sU_large.jpg
Polisi Ungkap Pola Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Waspada Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253508//firli_bahuri-bO85_large.jpg
Heboh Firli Bahuri Ditangkap Saat Main Bulu Tangkis, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/338/3253506//polda_metro_jaya_mengungkap_7_kasus_tppo-XgPn_large.jpeg
Bongkar 7 Kasus TPPO, Polda Metro Jaya Tetapkan 19 Orang Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement