Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Sebanyak 2.939 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dikerahkan dalam operasi tersebut.

Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Jaya 2026, dipimpin Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).

"Operasi Zebra tahun ini digelar serentak oleh seluruh jajaran Polri di Indonesia selama 14 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 November 2026. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, operasi dengan sandi Zebra Jaya 2026 ini melibatkan 2.939 personil gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ujar Adex saat membacakan amanat Kapolda Metro Jaya.

Adex mengatakan, operasi ini digelar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurutnya, kondisi lalu lintas Jakarta semakin padat dengan jumlah kendaraan bermotor yang telah melampaui 25 juta unit, didominasi sepeda motor.

Selain itu, sejak Januari hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 15.000 kecelakaan lalu lintas terjadi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 675 orang meninggal dunia.

"Angka ini bukan sekadar data, karena di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai," tegas Adex.