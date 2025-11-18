Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025: Pelanggar Lawan Arus dan Pengguna HP Mendominasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |14:05 WIB
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025: Pelanggar Lawan Arus dan Pengguna HP Mendominasi
Operasi Zebra Jaya 2025 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menyebut bahwa pada hari pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Senin (17/11), pelanggaran berupa melawan arus dan penggunaan handphone mendominasi temuan polisi.

"Pada hari pertama, pelanggaran didominasi oleh pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dan melawan arus. Sedangkan pada roda empat, pelanggaran terbanyak adalah penggunaan sabuk pengaman dan penggunaan handphone saat berkendara," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, Operasi Zebra Jaya 2025 melibatkan sebanyak 2.939 personel gabungan yang diterjunkan ke lapangan. Penindakan dilakukan secara mobil melalui kamera ETLE, ETLE Mobile, hingga penindakan konvensional.

"Operasi Zebra Jaya 2025 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 17–30 November 2025, dan melibatkan 2.939 personel gabungan," katanya.

Ia menambahkan, penindakan konvensional dilakukan untuk menyisir pelanggaran yang tidak terekam kamera ETLE dan ETLE Mobile, seperti pengendara dalam pengaruh alkohol hingga balap liar. Meski demikian, operasi ini tetap mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184641//tilang_elektronik-GT86_large.jpg
Tutupi Pelat Nomor demi Hindari ETLE, Siap-Siap Jadi Incaran Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418//tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184386//operasi_zebra-GKkT_large.jpg
Ratusan Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Jaya 2025 di Jaktim, Terbanyak Melawan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184303//tilang_elektronik-24mb_large.jpg
Cara Cek Kena Tilang ETLE dan Bayar Dendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184082//kabag_ops_korlantas_polri_kombes_aries_syahbudin-3X9Z_large.jpg
Operasi Zebra 2025 Dimulai, Korlantas Soroti Tiga Fokus Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047//operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement