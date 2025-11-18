Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Jaya 2025 di Jaktim, Terbanyak Melawan Arus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |20:21 WIB






JAKARTA - Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menggelar Operasi Zebra Jaya 2025. Ratusan kendaraan terjaring dimana pelanggaran terbanyak melawan arus hingga tidak menggunakan sabuk pengaman.

"Hari pertama kemarin tercapture ada 253 pelanggaran, itu paling banyak melawan arus 190 (kendaraan roda 2), tidak gunakan helm 22 (kendaraan roda 2), dan 19 safety belt (kendaraan roda 4)," ujar Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Sunaryo pada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Salah satu titik lokasi operasi digelar di kawasan Jalan DI Panjaitan dan kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan capture kamera ETLE Mobile, tercatat ada sebanyak 500 lebih kendaraan roda dua kedapatan melawan arus.

Selain melakukan penindakan menggunakan ETLE Mobile, petugas juga melakukan imbauan, sosialisasi, dan edukasi pada masyarakat pengguna jalan.
Termasuk pada kendaraan yang kedapatan tak menggunakan helm hingga tak memasang pelat nomornya.
 

Halaman:
1 2
      

