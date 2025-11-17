Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025

JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin apel Operasi Zebra Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Senin (17/11/2025). Operasi itu digelar untuk menurunkan tingkat kecelakaan di Jakarta dan sekitarnya.

"Data kita menunjukkan sepanjang Januari–Oktober 2025 telah terjadi 11.604 kasus kecelakaan dengan 659 korban meninggal dunia. Dari sisi pelanggaran tercatat ada 505.441 kasus sepanjang Januari–Oktober 2025," ujarnya saat memberikan sambutan dalam apel tersebut, Senin.

Menurutnya, angka kecelakaan dan pelanggaran arus lalu lintas di 2025 meningkat dibandingkan 2024 pada periode yang sama. Maka itu, Operasi Zebra Jaya 2025 dilakukan untuk menurunkan pelanggaran, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

"Operasi Zebra Jaya tahun 2025 ini dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari, mulai tanggal 17–30 November 2025, melibatkan 2.939 personel terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, dan stakeholder terkait lainnya," tuturnya.

Ia menerangkan, selain tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran arus lalu lintas, perilaku berkendara yang meresahkan pun kerap terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di antaranya, balap liar, penggunaan knalpot bising, hingga berkendara di bawah umur.

"Kita semua bisa menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan menyentuh sehingga upaya kita lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tidak hanya menindak, tapi juga mengedukasi. Jadi, kita hadir bukan untuk memberikan rasa takut, tapi memberikan rasa nyaman dan aman terhadap pengguna jalan," katanya.

