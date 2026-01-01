Meski Dilarang, Kembang Api Tetap Meriahkan Malam Tahun Baru di Bundaran HI

JAKARTA - Pesta kembang api tetap memeriahkan malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah melarang kembang api saat malam tahun baru sebagai bentuk empati terhadap sesama yang sedang tertimpa bencana.

1. Kembang Api

Berdasarkan pantauan Okezone dari atas Halte TransJakarta Bundaran HI Astra, kembang api tersebut awalnya dinyalakan oleh warga yang datang ke area Bundaran HI jelang pergantian tahun. Saat kembang api menyala, pengunjung yang memadati Bundaran HI menyorakinya.

Namun, semaki mendekati pergantian tahun, kembang api yang menyala semakin banyak. Bahkan di dekat panggung utama terlihat kembangan api yang cukup meriah.

Hal itu akhirnya membuat ribuan masyarakat yang datang justru terlarut dalam kebahagiaan malam pergantian tahun. Mereka tampak bergembira merayakan malam ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan malam pergantian tahun di Jakarta dilaksanakan secara sederhana.

Pramono mengatakan aturan pelarangan penyalaan petasan saat malam tahun baru juga diterapkan oleh beberapa kepala daerah. Meski begitu, Pramono mengakui dirinya tidak bisa mengontrol masyarakat secara pribadi yang ingin membawa kembang api.



(Erha Aprili Ramadhoni)