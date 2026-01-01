Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meski Dilarang, Kembang Api Tetap Meriahkan Malam Tahun Baru di Bundaran HI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |00:53 WIB
Meski Dilarang, Kembang Api Tetap Meriahkan Malam Tahun Baru di Bundaran HI
Meski Dilarang, Kembang Api Tetap Meriahkan Malam Tahun Baru di Bundaran HI (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Pesta kembang api tetap memeriahkan malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah melarang kembang api saat malam tahun baru sebagai bentuk empati terhadap sesama yang sedang tertimpa bencana.

1. Kembang Api

Berdasarkan pantauan Okezone dari atas Halte TransJakarta Bundaran HI Astra, kembang api tersebut awalnya dinyalakan oleh warga yang datang ke area Bundaran HI jelang pergantian tahun. Saat kembang api menyala, pengunjung yang memadati Bundaran HI menyorakinya. 

Namun, semaki mendekati pergantian tahun, kembang api yang menyala semakin banyak. Bahkan di dekat panggung utama terlihat kembangan api yang cukup meriah.

Hal itu akhirnya membuat ribuan masyarakat yang datang justru terlarut dalam kebahagiaan malam pergantian tahun. Mereka tampak bergembira merayakan malam ini. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan malam pergantian tahun di Jakarta dilaksanakan secara sederhana.

Pramono mengatakan aturan pelarangan penyalaan petasan saat malam tahun baru juga diterapkan oleh beberapa kepala daerah. Meski begitu, Pramono mengakui dirinya tidak bisa mengontrol masyarakat secara pribadi yang ingin membawa kembang api.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192956//menag_sujud_syukur_sambut_tahun_2026-nJYO_large.jpg
Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192953//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-bgiC_large.jpg
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI hingga Sapa Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192951//lautan_manusia_di_bundaran_hi-1jgk_large.jpg
Penampakan Lautan Manusia di Bundaran HI Rayakan Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192823//tahu_baru_sendirian-gj7O_large.jpg
Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192949//menko_polkam_djamari_chaniago-W1vK_large.jpg
Pantau Malam Tahun Baru 2026 Bersama Panglima TNI hingga Kapolri, Menko Polkam: Situasi Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
Kapolri Monitor Malam Tahun Baru 2026, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat Optimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement