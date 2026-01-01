Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal

Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal (Felldy Utama)

JAKARTA - Ratusan jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bersimpuh dan sujud syukur menyambut datangnya tahun 2026. Sujud syukur ini dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

1. Sujud Syukur Sambut Tahun 2026

Momen sujud syukur ini terjadi sekira pukul 23.58 WIB atau sekitar satu menit sebelum pergantian tahun. Menag bersama Ustaz Ary Ginanjar berada di podium terdepan.

"Sujud syukur kita lakukan satu menit sebelum tahun baru. Sehingga, ketika tahun berganti, kita dalam keadaan sujud," kata Menag sebelum melakukan sujud syukur di Lantai Utama Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Saat waktu itu tiba, Menag bersama Ustaz Ary Ginanjar langsung melakukan sujud syukur. Ratusan jamaah yang berada di belakangnya pun mengikuti.

Suasana Masjid Istiqlal langsung hening tanpa suara apapun saat tepat tahun baru 2026 datang. Semua jamaah tampak khusyuk dalam sujud syukurnya.

Beberapa menit kemudian, kalimat takbir diucapkan Menag seraya menyelesaikan sujud syukurnya tersebut. Menag kemudian melanjutkan dengan dzikir dan doa.



(Erha Aprili Ramadhoni)