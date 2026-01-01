Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |00:44 WIB
Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal
Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bersimpuh dan sujud syukur menyambut datangnya tahun 2026. Sujud syukur ini dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

1. Sujud Syukur Sambut Tahun 2026

Momen sujud syukur ini terjadi sekira pukul 23.58 WIB atau sekitar satu menit sebelum pergantian tahun. Menag bersama Ustaz Ary Ginanjar berada di podium terdepan.

"Sujud syukur kita lakukan satu menit sebelum tahun baru. Sehingga, ketika tahun berganti, kita dalam keadaan sujud," kata Menag sebelum melakukan sujud syukur di Lantai Utama Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Saat waktu itu tiba, Menag bersama Ustaz Ary Ginanjar langsung melakukan sujud syukur. Ratusan jamaah yang berada di belakangnya pun mengikuti.

Suasana Masjid Istiqlal langsung hening tanpa suara apapun saat tepat tahun baru 2026 datang. Semua jamaah tampak khusyuk dalam sujud syukurnya.

Beberapa menit kemudian, kalimat takbir diucapkan Menag seraya menyelesaikan sujud syukurnya tersebut. Menag kemudian melanjutkan dengan dzikir dan doa.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192953//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-bgiC_large.jpg
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI hingga Sapa Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192951//lautan_manusia_di_bundaran_hi-1jgk_large.jpg
Penampakan Lautan Manusia di Bundaran HI Rayakan Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192823//tahu_baru_sendirian-gj7O_large.jpg
Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192949//menko_polkam_djamari_chaniago-W1vK_large.jpg
Pantau Malam Tahun Baru 2026 Bersama Panglima TNI hingga Kapolri, Menko Polkam: Situasi Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
Kapolri Monitor Malam Tahun Baru 2026, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192943//jamaah_tahun_baru_di_istiqlal-yajS_large.jpg
Jamaah Ungkap Alasan Pilih Habiskan Malam Tahun Baru di Masjid Istiqlal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement