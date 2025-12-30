Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin Dorong Kurikulum Berbasis Cinta sebagai Landasan Pendidikan Islam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:49 WIB
Menag Nasaruddin Dorong Kurikulum Berbasis Cinta sebagai Landasan Pendidikan Islam
Menteri Agama Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama mendorong penerapan Kurikulum Berbasis Cinta sebagai landasan pendidikan Islam di masa depan. Pasalnya, kurikulum bukan sekadar perangkat akademik, namun instrumen strategis pembentuk peradaban.

Demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Review and Design on Islamic Education Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

“Umat seperti apa yang akan lahir di masa depan sangat ditentukan oleh kurikulum yang kita rancang hari ini,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, kurikulum pendidikan Islam ke depan harus mengarah pada lima transformasi utama. Pertama, pergeseran dari teologi yang bersifat maskulin dan konfrontatif menuju teologi yang nurturing, merawat, dan penuh kasih.

‘’Kedua, transformasi dari orientasi formalitas hukum menuju orientasi nilai dan substansi. Keberagamaan yang terlalu formal berisiko kehilangan dimensi cinta dan empati sosial,’’ujarnya.

Sementara yang ketiga, perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju ekoteologi, yakni kesadaran bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan sebagai penguasa yang eksploitatif.

‘’Keempat, transformasi pola pikir dari atomistik menuju holistik, agar pendidikan mampu melahirkan peserta didik yang melihat keterhubungan antar realitas, bukan terjebak pada fragmentasi,’’ujarnya.

Sedangkan yang kelima, pergeseran dari religiousness menuju religious mindedness, yakni menjadikan agama sebagai kompas moral yang membebaskan dan mendorong kreativitas, bukan sebagai batasan yang mengekang.

“Pendidikan tanpa cinta kehilangan ruhnya. Agama seharusnya membebaskan manusia untuk berkreasi dan berkontribusi bagi peradaban,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192620//pemerintah-vnXe_large.jpg
Menag Nasaruddin Hadiri Natal Bersama, Kemenag: Perkuat Kerukunan Umat Beragama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191870//penyuluh_agama_bersih_bersih_tempat_ibadah-Iqwm_large.jpg
Sambut Nataru, Kemenag Libatkan Penyuluh Agama Bersihkan Rumah Ibadah Lintas Iman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191555//pemerintah-H8iV_large.jpg
Cerita Menag Nasaruddin soal Megawati Punya Koleksi Satu Bundel Tulisannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191428//pemerintah-YF3i_large.jpg
Menag: Bhinneka Tunggal Ika Harus Jadi Cara Berpikir Kolektif dalam Mengelola Keberagaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191325//pemerintah-vfbU_large.jpg
Menag: Tidak Boleh Ada Calon Mahasiswa PTKIN yang Terhambat Mimpinya karena Keterbatasan Fisik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191290//pemerintah-tJgM_large.jpg
Menag: Perbedaan Teknis Hisab Rukyat Perlu Dijawab dengan Fikih dan Teknologi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement