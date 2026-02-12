Menag Tegaskan Gedung 40 Lantai di Bundaran HI Bukan Khusus MUI, Ini Penjelasannya!

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa rencana pembangunan gedung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak berkaitan dengan Board of Peace (BoP).

Menurut Menag, gedung yang direncanakan setinggi 40 lantai tersebut merupakan milik Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU), yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"LPDU ini sudah direncanakan sejak tahun lalu, bahkan lebih dulu dibanding munculnya isu BoP yang baru belakangan. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya,” ujar Nasaruddin setelah menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, rencana pembentukan LPDU telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto saat acara penerimaan zakat nasional tahun lalu. LPDU diharapkan menjadi wadah profesional dalam mengelola dana umat yang selama ini dinilai belum tertata optimal.

Nasaruddin juga menilai, hubungan antara pemerintah dan MUI saat ini berjalan harmonis. Ia berharap sinergi antara ulama dan pemerintah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.