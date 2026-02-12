Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Tegaskan Gedung 40 Lantai di Bundaran HI Bukan Khusus MUI, Ini Penjelasannya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:14 WIB
Menag Tegaskan Gedung 40 Lantai di Bundaran HI Bukan Khusus MUI, Ini Penjelasannya!
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa rencana pembangunan gedung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak berkaitan dengan Board of Peace (BoP).

Menurut Menag, gedung yang direncanakan setinggi 40 lantai tersebut merupakan milik Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU), yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"LPDU ini sudah direncanakan sejak tahun lalu, bahkan lebih dulu dibanding munculnya isu BoP yang baru belakangan. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya,” ujar Nasaruddin setelah menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, rencana pembentukan LPDU telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto saat acara penerimaan zakat nasional tahun lalu. LPDU diharapkan menjadi wadah profesional dalam mengelola dana umat yang selama ini dinilai belum tertata optimal.

Nasaruddin juga menilai, hubungan antara pemerintah dan MUI saat ini berjalan harmonis. Ia berharap sinergi antara ulama dan pemerintah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201082//menteri_agama_nasaruddin_umar-nke5_large.jpg
Terima Kurma Kerajaan Arab Saudi, Menag Bakal Distribusikan ke Masjid IKN hingga Ormas Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200831//mensesneg_prasetyo_hadi-AmHf_large.jpg
Mensesneg Sebut Gedung MUI di Bundaran HI Dibangun dari Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200304//presiden_prabowo-8nuo_large.jpg
Prabowo: Keselamatan Bangsa Hanya Bisa Dicapai jika Kita Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200274//presiden_prabowo-qrAQ_large.jpg
Prabowo Tegaskan Persatuan Ulama–Umara Kunci Perdamaian dan Kebangkitan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200268//ketua_mui_bidang_penanggulangan_bencana_nusron_wahid-ydp0_large.jpg
Prabowo Siapkan Gedung MUI di Jantung Jakarta, Lokasinya Bekas Kedubes Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200262//presiden_prabowo-e3a2_large.jpg
Hadiri Pengukuhan MUI, Prabowo Tantang Koruptor: Negara Harus Dibersihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement