HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Sebut Gedung MUI di Bundaran HI Dibangun dari Nol

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |18:07 WIB
Mensesneg Sebut Gedung MUI di Bundaran HI Dibangun dari Nol
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direncanakan berlokasi di kawasan strategis Bundaran HI, Jakarta Pusat, akan dibangun dari nol.

Prasetyo memastikan lahan yang akan digunakan merupakan eks Kedutaan Besar Inggris dengan luas sekitar 4.000 meter persegi.

“Tanahnya itu eks Kedutaan Besar Inggris. Iya, pembangunannya dari nol,” ujar Prasetyo kepada awak media di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Terkait besaran anggaran pembangunan, Prasetyo menyatakan pemerintah belum menetapkan nilai pasti. Pasalnya, proyek tersebut masih berada pada tahap perencanaan awal dan proses desain.

“Kalau anggarannya belum. Karena sekarang masih proses desain,” katanya.

 

