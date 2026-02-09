Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Pers Nasional, Istana Ajak Lawan Hoaks dan Disinformasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |18:29 WIB
Hari Pers Nasional, Istana Ajak Lawan Hoaks dan Disinformasi
Mensesneg Prasetyo Hadi.
JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ia berharap pers Indonesia semakin maju, profesional, dan menjadi pilar kemajuan bangsa.

"Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia mengajak insan pers untuk melawan hoaks dan disinformasi. Prasetyo menilai pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," tuturnya.

 

