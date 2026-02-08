Disrupsi Media, Menkomdigi Sebut Masyarakat Butuh Informasi Cepat dan Tepat

Disrupsi Media, Menkomdigi Sebut Masyarakat Butuh Informasi Cepat dan Tepat (tangkapan layar)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan saat ini terjadi disrupsi media. Masyarakat tak hanya menginginkan informasi yang cepat, tapi juga tepat.

Hal itu disampaikan Meutya di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Kita ada di satu fase penting dalam perjalanan pers dengan tantangan tak mudah. Tapi kita yakini, kita bisa lalui bersama dengan baik, karena masyarakat saat ini tidak hanya butuh informasi cepat namun tepat," kata

Menurut Meutya, informasi yang tepat sudah digaungkan sejak dahulu. Masyarakat harus disajikan informasi yang benar-benar fakta dan akurat.

"Ini sudah kita sebutkan dari dulu bahwa informasi tak harus cepat namun tepat. Bahasa tepat menjadi kontekstual dengan era saat ini," ujarnya.

Meutya berharap, masyarakat bisa mendapatkan karya jurnalistik yang mendidik, edukasi dan memang nikmat untuk dibaca ataupun didengar.

"Jurnalis nikmat dibaca, mendidik, indah, bermanfaat ini kita rindukan dan jika hal baik muncul pemerintah harus bersihkan ranah digital bersama-sama," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)