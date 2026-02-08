Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Dewan Pers Ungkap Disrupsi Media Jadi Tantangan untuk Terus Kreatif dan Inovatif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |17:43 WIB
Ketua Dewan Pers Ungkap Disrupsi Media Jadi Tantangan untuk Terus Kreatif dan Inovatif
Ketua Dewan Pers Ungkap Disrupsi Media Jadi Tantangan untuk Terus Kreatif dan Inovatif (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, pada era disrupsi media dewasa ini menjadi tantangan untuk manusia bergerak kreatif dan inovatif. 

1. Disrupsi Media

Hal itu disampaikan Komaruddin di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026). 

"Istilah populer istilah pers kita hadapi disrupsi digital. Sejarah berkembang memang selalu dinamika antara tesa, antitesa dan sintesa. Disrupsi selalu muncul dalam panggung sejarah. Justru karena ada disrupsi peradaban jadi maju manusia ditantang kreatif dan inovatif," kata Komaruddin.

Ia mengaku, banyak pihak yang merasa kebingungan di era disrupsi seperti dewasa ini. Namun, katanya, hal itu merupakan mata rantai dari bagian perjalanan sejarah. 

Menurut Komaruddin, terdapat tiga kelompok di tengah era disrupsi media. Pertama, kelompok masyarakat yang selalu merasa kalah dan mereka selalu mengeluh. Kemudian, ada kelompok yang wait and see sembari survive. 

"Ada kelompok kreatif, pionir yang dia mengatasi, bagaimana menghadapi, membuka dunia baru di balik disrupsi itu," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168199/dewan_pers-3w6u_large.jpg
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Dapat Hilangkan Multitafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138915/dewan_pers-qYnA_large.jpg
Komaruddin Hidayat Jadi Ketua, Berikut Susunan Pengurus Dewan Pers 2025–2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136326/dewan_pers-qAps_large.jpg
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU soal Perlindungan Kerja Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080736/dewan_pers-8Nul_large.jpg
Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu Terbuka ke Wartawan: Jangan Dipersulit Ketika Mereka Bertanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034146/simpatisan-syl-aniaya-wartawan-dewan-pers-minta-aparat-keamanan-jaga-keselamatan-jurnalis-1iT9e1hTOR.jpg
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029883/dewan-pers-minta-ruu-penyiaran-fokus-soal-aturan-siaran-3njHMmwX30.jpg
Dewan Pers Minta RUU Penyiaran Fokus Soal Aturan Siaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement