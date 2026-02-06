Komdigi Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Ekosistem Pers Sehat

JAKARTA – Di tengah derasnya disrupsi teknologi dan tekanan ekonomi yang kian menantang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ekosistem pers tetap sehat, berintegritas, dan mampu bertahan.

Hal itu disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam sambutannya mewakili Menkomdigi, Meutya Hafid, pada Outlook Media 2026 bertajuk “Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas” yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).

Sebagai pilar demokrasi, kata dia, pers yang berkelanjutan merupakan kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah berkomitmen hadir melalui regulasi, mulai dari UU Pers, UU Penyiaran, hingga aturan di ranah digital, untuk memastikan ekosistem media yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menjadi mitra dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, pers yang mampu bertahan secara ekonomi, tetap independen secara editorial, dan dipercaya oleh publik. Karena pers yang kuat dan berintegritas bukan hanya kebutuhan industri, melainkan fondasi penting bagi masyarakat yang demokratis dan berdaya,” kata Fifi.