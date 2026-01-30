Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Duet Gopay-Komdigi Kampanye Anti Judi Online Jangkau Lebih dari 60 Juta Orang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |16:31 WIB
Duet Gopay-Komdigi Kampanye Anti Judi Online Jangkau Lebih dari 60 Juta Orang
(Ki-Ka) Head of GoPay Kelvin Timotius, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Erwin Erlani (penggiat anti judol) dan Brand Manager GoPay Irwan Ari. (Foto: dok Gopay)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Judi Pasti Rugi yang digagas GoPay untuk memberantas praktik judi online berjalan lancar dan mendapat apresiasi luas. Inisiatif ini mampu menjangkau lebih dari 60 juta orang melalui media sosial, media massa, talkshow, hingga van keliling di berbagai kota di Indonesia.

Gerakan ini dilakukan secara kreatif dan maraton sejak Oktober 2024, didukung oleh Raja Dangdut Rhoma Irama yang mempopulerkan lagu mengenai bahaya judi.

Adapun van keliling yang menjadi salah satu pendukung gerakan kampanye ini berkeliling ke berbagai kota di Indonesia untuk menyebarkan semangat melawan judi online (judol). Van Judi Pasti Rugi diberangkatkan dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, pada 15 Mei 2025 lalu, untuk menuju kota-kota lainnya. 

Total selama sekitar 8 bulan perjalanan, van singgah di 66 kota yang ada di 21 provinsi, menempuh jarak hampir 30,000 kilometer. Di setiap kota, van melakukan berbagai aktivitas interaktif dan edukatif terkait pemberantasan judi online. 

Pada hari ini, van kembali ke Jakarta dan disambut langsung Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar. “Judi online merupakan ancaman serius terhadap ketahanan sosial ekonomi di masyarakat Indonesia. Tanpa intervensi, potensi kerugian akibat judi online bisa mencapai 1.100 triliun rupiah pada akhir 2025,” kata Alexander, dalam acara Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/11/3198536//bri_dukung_umkm_kenes_lalita-eJc9_large.jpg
Berkat BRI dan LinkUMKM, Kenes Lalita Sukses Tumbuhkan Bisnis Busana Anak Wastra Khas Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/611/3198466//shopee_beauty_awards_2025-sIc4_large.jpeg
Ini Pemenang Shopee Beauty Awards 2025, Deretan Produk Kecantikan Favorit Pengguna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/11/3198391//layanan_gadai_pegadaian-RwUj_large.jpeg
Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Mengapa Gadai Jadi Solusi Utama Masyarakat Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/15/3198473//iims_2026_siap_digelar-trc7_large.JPG
IIMS 2026 Siap Digelar, Dyandra Promosindo Ungkap Tren dan Strategi Pameran Otomotif Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/1/3198384//taspen_manfaat_jkk_kecelakaan_pesawat-Z4vF_large.jpeg
TASPEN Jadi Bentuk Nyata Kehadiran Negara: Manfaat JKK bagi Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198333//judi_online-p3UZ_large.jpg
Fantastis! Perputaran Uang Judol Rp286 Triliun Sepanjang 2025, Ada 12 Juta Pemain Aktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement