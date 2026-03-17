DAMRI Lepas Peserta Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara 2026, Pastikan Armada Laik Jalan

Peserta Mudik Nyaman Bersama yang akan lakukan perjalanan bersama DAMRI menuju Yogyakarta. (Foto: dok iNews Media Group/Anindita)

JAKARTA - DAMRI kembali melepas ratusan peserta “Mudik Nyaman Bersama” yang merupakan program mudik gratis 2026 yang diinisiasi oleh lingkungan BP BUMN dan Danantara Indonesia. Pelepasan peserta mudik ini digelar di area ring road Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Adanya program mudik gratis ini juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pengalaman perjalanan mudik yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat agar dapat berkumpul bersama keluarga saat merayakan lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut hadir dalam acara pelepasan, menyampaikan apresiasinya kepada BUMN yang telah berkolaborasi menghadirkan program mudik gratis.

“Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BUMN yang telah menjalankan program mudik gratis. Selamat sampai tujuan, aman, dan dapat berkumpul bersama keluarga,” ujarnya.

Pada program mudik gratis ini, DAMRI kembali dipercaya untuk menyediakan ratusan unit armada bus yang digunakan. Selain itu, DAMRI juga menyiapkan bus khusus penyandang disabilitas.