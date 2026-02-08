HPN ke-80, Kapolres Bogor Ingatkan Jurnalis Jaga Ekosistem Lingkungan

​BOGOR – Polres Bogor menggelar Gerakan Cinta Lingkungan dalam rangka jelang perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 pada Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan, kegiatan bertajuk 'Deadline Healing' ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

​"Hari ini kami bersama rekan-rekan media melaksanakan instruksi Presiden terkait program ASRI. Kita melakukan penanaman pohon dan tebar benih ikan sebagai bentuk kontribusi nyata Polri dan pers terhadap kelestarian alam di Bogor," kata Wikha.

Wikha juga menjelaskan, pemilihan kegiatan di alam terbuka ini bukan tanpa alasan. Selain menjalankan amanah pemerintah pusat, acara ini bertujuan mempererat sinergitas antara Polri dan jurnalis melalui cara yang lebih humanis.

"Kami ingin sinergitas ini tidak hanya dalam hal pemberitaan, tapi juga dalam menjaga ekosistem lingkungan. Melalui gerakan ASRI, kita berharap wilayah Bogor tetap aman, sehat, resik, dan indah untuk generasi mendatang," ujarnya.