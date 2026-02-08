Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HPN ke-80, Kapolres Bogor Ingatkan Jurnalis Jaga Ekosistem Lingkungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |22:31 WIB
HPN ke-80, Kapolres Bogor Ingatkan Jurnalis Jaga Ekosistem Lingkungan
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto
A
A
A

​BOGOR – Polres Bogor menggelar Gerakan Cinta Lingkungan dalam rangka jelang perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 pada Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan, kegiatan bertajuk 'Deadline Healing' ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

​"Hari ini kami bersama rekan-rekan media melaksanakan instruksi Presiden terkait program ASRI. Kita melakukan penanaman pohon dan tebar benih ikan sebagai bentuk kontribusi nyata Polri dan pers terhadap kelestarian alam di Bogor," kata Wikha.

Wikha juga menjelaskan, pemilihan kegiatan di alam terbuka ini bukan tanpa alasan. Selain menjalankan amanah pemerintah pusat, acara ini bertujuan mempererat sinergitas antara Polri dan jurnalis melalui cara yang lebih humanis.

"Kami ingin sinergitas ini tidak hanya dalam hal pemberitaan, tapi juga dalam menjaga ekosistem lingkungan. Melalui gerakan ASRI, kita berharap wilayah Bogor tetap aman, sehat, resik, dan indah untuk generasi mendatang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pers Hari Pers Nasional HPN bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200444//menkomdigi_meutya_hafid-CBmp_large.jpg
Disrupsi Media, Menkomdigi Sebut Masyarakat Butuh Informasi Cepat dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200436//dewan_pers-1vXi_large.jpg
Ketua Dewan Pers Ungkap Disrupsi Media Jadi Tantangan untuk Terus Kreatif dan Inovatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200407//pelindo_dukung_hpn_2026-Uw0n_large.jpg
Pelindo Tegaskan Peran Strategis Pelabuhan Banten pada Peringatan HPN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198977//tanah_bergerak_di_bogor-y428_large.jpg
Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195444//keracunan-AbW9_large.jpg
Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195427//lokasi_penambangan_emas_ilegal-kGJP_large.jpg
Sejumlah Penambang Emas Ilegal di Bogor Diduga Keracunan Gas, Lima Orang Dilarikan ke Klinik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement