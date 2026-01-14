Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Penambang Emas Ilegal di Bogor Diduga Keracunan Gas, Lima Orang Dilarikan ke Klinik

Wildan Hidayat , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |19:08 WIB
Lokasi penambangan emas ilegal (foto: dok ist)
JAKARTA – Puluhan penambang ilegal atau penambang tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan gas. Gas tersebut diduga berasal dari asap generator yang digunakan sebagai penerangan di dalam lubang tambang.

Dalam peristiwa tersebut, lima orang penambang terpaksa dilarikan ke klinik terdekat karena mengalami sesak napas dan pusing. Hingga kini, jumlah korban lain yang diduga masih terjebak di dalam lubang tambang belum diketahui secara pasti.

Kelima korban yang dievakuasi merupakan pria warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Mereka diketahui melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Pongkor yang merupakan wilayah tambang milik PT Aneka Tambang (Antam).

Pihak klinik menyebutkan, lima penambang tersebut datang untuk mendapatkan perawatan pada dini hari. Kondisi mereka saat tiba di klinik mengalami gangguan pernapasan sehingga harus segera mendapatkan penanganan medis.

"Kelima pasien datang sekitar dini hari dengan keluhan sesak napas. Saat ini sudah kami lakukan perawatan," ujar dr Aditya dari tim medis klinik yang merawat para korban.

Sementara itu, proses pencarian terhadap penambang lain yang diduga masih berada di dalam lubang tambang terpaksa dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena faktor cuaca dan kondisi medan yang berbahaya, mengingat kawasan Gunung Pongkor masih diguyur hujan.

(Awaludin)

      
