Tambang Emas di Bogor Diselimuti Asap Tebal, Sejumlah Pekerja Dilaporkan Terjebak

JAKARTA – Sejumlah pekerja tambang emas dilaporkan terjebak di dalam area Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (14/1/2026). Insiden ini terjadi setelah munculnya asap tebal secara tiba-tiba di lokasi tambang.

Informasi tersebut diketahui berdasarkan laporan resmi Camat Nanggung, Ae Saepuloh. Ia mengatakan, jumlah serta kondisi pekerja yang terdampak belum dapat dipastikan hingga laporan tersebut disusun.

"Munculnya asap tebal di lokasi tersebut menyebabkan para pekerja terjebak," ujar Saepuloh, Rabu (14/1/2026).

Saepuloh menyampaikan, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan tambang untuk menangani situasi darurat tersebut. Menurutnya, pihak perusahaan akan segera melakukan identifikasi dan penanganan karena lokasi kejadian berada di dalam wilayah operasional mereka.

Hingga saat ini, Kecamatan Nanggung masih menunggu informasi lanjutan dari perusahaan tambang emas terkait perkembangan situasi, termasuk penyebab munculnya asap, proses evakuasi, serta data resmi para pekerja yang terdampak.