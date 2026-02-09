Dewan Pers: Media Mainstream Masih Jadi Referensi Masyarakat!

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan, bahwa media mainstream masih menjadi referensi utama masyarakat dalam mencari kebenaran informasi.

Demikian disampaikan Komaruddin di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Sebagian masyarakat sedang asik senang mencitai mainan medsos, penuh sensasi, manjakan emosi tapi masyarakat ketika ditanya apa yang paling anda cari ketika dalam kebingungan dan toxic, lelah, bingung yang dicari media mainstream. Media mainstream Tetep menjadi referensi masyarakat," kata Komaruddin.

Komaruddin menegaskan, media arus utama masih menjadi acuan bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, pers masih dibutuhkan peran sentralnya dalam menyaring dan menyajikan informasi.

"Dengan demikian pers merupakan lembaga penyulingan bagaimana menemukan dan mengemas. Sehingga banyak air bersih ditawarkan ke masyarakat. Suatu saat masyarakat akan jenuh terhadap berita toxic," ujarnya.