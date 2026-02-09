Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewan Pers: Media Mainstream Masih Jadi Referensi Masyarakat!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |05:08 WIB
Dewan Pers: Media Mainstream Masih Jadi Referensi Masyarakat!
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan, bahwa media mainstream masih menjadi referensi utama masyarakat dalam mencari kebenaran informasi.

Demikian disampaikan Komaruddin di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Sebagian masyarakat sedang asik senang mencitai mainan medsos, penuh sensasi, manjakan emosi tapi masyarakat ketika ditanya apa yang paling anda cari ketika dalam kebingungan dan toxic, lelah, bingung yang dicari media mainstream. Media mainstream Tetep menjadi referensi masyarakat," kata Komaruddin.

Komaruddin menegaskan, media arus utama masih menjadi acuan bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, pers masih dibutuhkan peran sentralnya dalam menyaring dan menyajikan informasi.

"Dengan demikian pers merupakan lembaga penyulingan bagaimana menemukan dan mengemas. Sehingga banyak air bersih ditawarkan ke masyarakat. Suatu saat masyarakat akan jenuh terhadap berita toxic," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200473//pemerintah-pdU5_large.jpg
Menkomdigi: Pers Harus Berikan Perlindungan ke Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200476//polri-mgXe_large.jpg
HPN ke-80, Kapolres Bogor Ingatkan Jurnalis Jaga Ekosistem Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200444//menkomdigi_meutya_hafid-CBmp_large.jpg
Disrupsi Media, Menkomdigi Sebut Masyarakat Butuh Informasi Cepat dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200436//dewan_pers-1vXi_large.jpg
Ketua Dewan Pers Ungkap Disrupsi Media Jadi Tantangan untuk Terus Kreatif dan Inovatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200407//pelindo_dukung_hpn_2026-Uw0n_large.jpg
Pelindo Tegaskan Peran Strategis Pelabuhan Banten pada Peringatan HPN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199986//ketua_dewan_pers_komarudin_hidayat-vgCP_large.jpg
Komaruddin Harap Pers Tetap Menjadi Cermin Objektif bagi Pemerintah dan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement