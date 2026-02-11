Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terima Kurma Kerajaan Arab Saudi, Menag Bakal Distribusikan ke Masjid IKN hingga Ormas Islam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:23 WIB
Terima Kurma Kerajaan Arab Saudi, Menag Bakal Distribusikan ke Masjid IKN hingga Ormas Islam
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerima 100 ton kurma premium dari Kerajaan Arab Saudi. Nantinya, buah tersebut bakal disalurkan ke Masjid Raya Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim), hingga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam. 

"Termasuk juga akan kami alokasikan ialah pembukaan penggunaan Masjid Raya di IKN ibu kota baru, Samarinda, Kaltim. Kami sudah komunikasi Ketua Otorita kami akan alokasikan sebagian ke IKN," kata Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Selain itu, kurma tersebut bakal disalurkan ke Ormas Islam. Lalu, perguruan tinggi Islam, panti asuhan hingga pihak yang membutuhkan. 

Kurma tersebut, kata Nasaruddin juga bakal disalurkan ke pihak yang bertugas mengatur jalannya arus mudik Lebaran. Buah itu, nantinya bakal disajikan kepada pada pemudik untuk berbuka Puasa. 

"Karena banyak sekali umat yang mengurus bulan suci Ramadhan misalnya pengurusan tentang mudik Lebaran mereka itu membutuhkan buka Puasa juga. Karena pertengahan Ramadhan sudah mulai aktif untuk mengatur para pemudik ya kan," ujarnya. 

 

