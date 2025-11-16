Operasi Zebra 2025 Dimulai Besok, Berikut Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi

JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Zebra 2025 mulai 17–30 November 2025. Operasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin, menjelaskan operasi ini fokus pada penertiban manusia, kendaraan, serta penggunaan sarana dan prasarana jalan.

"Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya," ujar Aries dikutip dari laman resmi Korlantas Polri, Minggu (16/11/2025).

Sasaran utama operasi ini adalah persiapan Operasi Lilin, analisis keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk penertiban balap liar. Aries menekankan, operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi.

"Kita tidak lagi menghitung dari jumlah kejadian saja, tapi melihat perbandingan dengan jumlah penduduk dan kendaraan. Jadi tidak selalu Polda besar yang paling tinggi tingkat pelanggarannya," katanya.

Beberapa pelanggaran utama yang disasar dalam operasi ini antara lain:

• Pengendara tidak menggunakan helm SNI

• Kendaraan berknalpot brong

• Kendaraan tanpa TNKB

• Pengendara di bawah umur

• Berboncengan lebih dari satu

• Menerobos lampu lalu lintas

• Melawan arus

• Menggunakan HP saat berkendara

• Overload

• Balap liar

Aries menambahkan, operasi ini tak lepas dari keberhasilan Operasi Patuh Jaya sebelumnya, yang menitikberatkan pada kendaraan overload dan over dimension (ODOL).