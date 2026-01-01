Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |02:07 WIB
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua kurir sabu dengan modus mobil yang ditowing di kawasan Bekasi, Jawa Barat. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan, sabu tersebut rencananya dikirim ke Jakarta dan diedarkan pada perayaan malam pergantian tahun. 

"Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan informasi terkait pengungkapan narkotika jenis sabu-sabu yang rencana akan diedarkan untuk perayaan malam tahun baru," kata Susatyo saat konferensi pers di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025). 

Ia menjelaskan, pihaknya menggagalkan penyelundupan sabu tersebut setelah menangkap dua kurir berinisial MJ (29) dan IS (41). Masing-masing ditangkap di Sumarecon Bekasi dan Tambun, Bekasi pada 24 serta 26 Desember 2025.

Dari penangkapan MJ, polisi menyita 50 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik kemasan seberat 53,186 kilogram, dua unit handphone, dan Mitsubishi Xpander yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu tersebut. 

Dari IS, polisi menyita 49 bungkus sabu dengan berat 50,006 kilogram dan Pajero Sport yang merupakan tempat disembunyikannya sabu yang dimaksud. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338//polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928//tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement