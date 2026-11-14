30 Korban TPPO Terungkap di Jakarta, LPSK Siapkan Perlindungan dan Rehabilitasi

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, kesiapannya memberikan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Layanan tersebut juga dapat diberikan kepada anggota keluarga korban yang membutuhkan dukungan pemulihan.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi 30 korban, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban pengiriman ilegal ke Rusia dan Malaysia.

Wawan mengatakan, pemulihan merupakan bagian penting dalam penanganan korban TPPO. Sebab, dampak tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dirasakan korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.

“Selain memberikan perlindungan, LPSK juga menyediakan layanan pemulihan bagi korban, termasuk dukungan medis, psikologis, dan psikososial. Keluarga korban juga dapat mengakses layanan pemulihan sesuai kebutuhan mereka,” kata Wawan, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan pemulihan setiap korban dan keluarganya berbeda-beda. Salah satunya berupa dukungan psikososial dan pendidikan bagi anak-anak korban.

"Oleh karena itu, bentuk layanan psikososial akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap korban dan keluarganya," ujarnya.

Terkait restitusi, Wawan menegaskan bahwa hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pihak ketiga sesuai ketentuan hukum.