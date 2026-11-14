Brigjen TK Diperiksa Propam Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

JAKARTA - Polri menyatakan Brigjen TK menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menyebut keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).