Sosok TK Terlibat Penyadapan Presiden Disorot, Polri: Berpangkat Brigjen

JAKARTA - Polri meluruskan munculnya sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK ramai dikait-kaitkan dengan pihak tertentu di media sosial (medsos).

Mengenai hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Isir, Jumat (13/11/2026).

Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap inisial sosok TK dalam perkara penyadapan tersebut. Dugaan keterlibatan Brigjen TK diungkap dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” papar Suyudi.