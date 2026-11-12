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Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar Terkait Kasus Penyadapan Presiden

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |16:47 WIB
Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar Terkait Kasus Penyadapan Presiden
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JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana makar, sebagai pengembangan dari kasus penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan laporan polisi (LP) atas dugaan tindak pidana makar tersebut.

"Dari hasil penyelidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," kata Komjen Asep kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Komjen Asep menerangkan, setelah laporan polisi diterbitkan, tim khusus (timsus) gabungan akan melakukan serangkaian penyelidikan secara intensif. Jika ditemukan bukti yang cukup, perkara tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan diproses sesuai tahapan hukum selanjutnya.

"Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif kemudian naik ke penyidikan selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya," ujarnya.

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