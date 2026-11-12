Bareskrim Polri Bongkar Kasus TPPO Bermodus Pengantin Pesanan ke China, 3 Tersangka Ditangkap

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. Polisi meringkus tiga tersangka berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, mengatakan para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. Para korban, yang merupakan perempuan warga negara Indonesia (WNI) dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China.

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp20 juta sampai Rp25 juta. Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta ketika tiba di China.

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin.

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta sampai dengan Rp500 juta," ujar Yolanda.

Yolanda menyebut jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan.