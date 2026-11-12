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Prabowo: Becik Ketitik Olo Ketoro, Kebenaran Akhirnya Akan Terlihat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |07:42 WIB
Prabowo: Becik Ketitik Olo Ketoro, Kebenaran Akhirnya Akan Terlihat!
Prabowo: Becik Ketitik Olo Ketoro, Kebenaran Akhirnya Akan Terlihat!
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kebenaran dan keburukan pada akhirnya akan terlihat dengan sendirinya. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk selalu berada di jalan yang benar, yakni jalan untuk membela kebenaran dan keadilan.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan ajaran agama dan petuah leluhur bangsa. Bahkan, prinsip tersebut juga tercermin dalam pepatah Jawa yang berbunyi “sing becik ketitik, sing olo ketoro”, yang berarti bahwa perbuatan baik akan tampak, sementara perbuatan buruk pada akhirnya juga akan terungkap.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.

“Sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang benar akan kelihatan, yang salah juga,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengaitkan pepatah tersebut dengan konsep shirotol mustaqim, atau jalan yang lurus.

Dia mengatakan, bahwa manusia selalu dihadapkan pada sejumlah pilihan, termasuk memilih jalan yang benar meski penuh rintangan atau jalan yang mudah, tetapi salah.

Prabowo memilih mengikuti jalan yang diajarkan nenek moyang Indonesia, yakni membela mereka yang lemah dan tertindas. Ia menegaskan komitmennya untuk mengikuti jalan kebenaran dan mengajak semua pihak agar berani membedakan hal yang benar dan salah.

 

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