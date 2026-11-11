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Bicara Soal Pengkhianatan, Prabowo: Kekuasaan Cenderung Membuat Seseorang Korup

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |23:30 WIB
Bicara Soal Pengkhianatan, Prabowo: Kekuasaan Cenderung Membuat Seseorang Korup
Presiden Prabowo Subanto berpidato pada HUT Ke-15 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Jakarta, 11 November 2026.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejarah peradaban manusia yang kerap diwarnai pengkhianatan akibat godaan kekuasaan. Menurutnya, besarnya kekuasaan sering kali memicu penyalahgunaan oleh pihak yang memegang tampuk kepemimpinan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus pengkhianatan karena kekuasaan sangat menggoda. Mereka yang berkuasa sering tergoda," kata Prabowo.

Dia kemudian mengutip pepatah dari tokoh dunia yang menyebut kekuasaan memiliki kecenderungan untuk membuat seseorang korup. Bahkan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk melakukan korupsi.

"Ada pepatah tokoh-tokoh dunia di antaranya mengatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang untuk jadi korup. Semakin besar kekuasaan, semakin besar godaan untuk menjadi korup," ujarnya.

Prabowo juga sependapat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya pendidikan dan kaderisasi yang baik di lingkungan partai politik.

Meski demikian, dia mengingatkan seluruh partai politik agar berani melakukan evaluasi internal. Sebab, menurutnya, tidak semua orang yang berada di dalam partai politik memiliki perilaku baik.

"Saya sependapat dengan Pak Surya Paloh, kita butuh pendidikan yang baik. Kita butuh kaderisasi yang baik. Saya kira semua partai melakukan itu. Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tapi kita harus koreksi diri banyak partai terdiri dari orang-orang tidak baik," tuturnya.

 

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