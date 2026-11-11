Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Nagan Raya, Lengkap dari Jenjang SD hingga SMA

NAGAN RAYA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Rabu (11/11/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan terintegrasi yang didukung berbagai fasilitas penunjang.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut yel-yel selamat datang dan tarian pusaka oleh para siswa Sekolah Rakyat. Prabowo juga menyempatkan diri menyapa para siswa yang antusias menyambut kedatangannya.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia melalui penguatan sektor pendidikan, peningkatan produksi, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Kepala Negara menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan terbaik, salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat.

“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia antara lain melalui sekolah-sekolah, Sekolah Rakyat. Kita dukung produksi, kita dukung pendidikan. Saya bertekad pendidikan Indonesia harus meningkat drastis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tekad saya, itu usaha saya, itu perhatian saya, itu fokus saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga gizi untuk anak-anak kita,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam laporannya mengatakan bahwa Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya berdiri di atas lahan seluas delapan hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo.

“Ini adalah satu dari 100 sekolah rakyat permanen yang dibangun di seluruh Indonesia. Di Aceh, terdapat sembilan sekolah rakyat: lima permanen, empat rintisan, dengan total lebih dari 2.000 siswa,” ujar Gus Ipul.