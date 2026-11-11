Bendera Merah Putih Dibentangkan Sepanjang 24 Km di Nagan Raya, Prabowo: Ini Rekor Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Aceh, saat kunjungan kerjanya pada Rabu (11/11/2026). Apalagi, dalam kunjungan Prabowo kali ini turut dibentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.

Prabowo menyebut bentangan bendera Merah Putih tersebut sebagai rekor dunia. Dia mengaku menyaksikan langsung antusiasme masyarakat yang telah menunggu kedatangannya di sepanjang jalan.

“Saya menyaksikan sendiri sepanjang 24 km membentengi bendera merah putih, saya kira ini rekor dunia,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Masjid Giok Baitul A'la, Nagan Raya.

Bahkan, Prabowo berseloroh daerah lain di Indonesia bisa mencoba membuat bentangan bendera yang lebih panjang untuk memecahkan rekor tersebut.

“Justru di Aceh rekor ini, mungkin nanti ada kabupaten lain di bagian lain Indonesia yang mau 24 setengah km. Luar biasa, terima kasih, semangat saya merasakan kehangatan ya,” ujarnya.