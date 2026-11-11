Prabowo Akui Jenderal M. Jusuf sebagai Idolanya, Keluarga Ungkap Cerita di Istana

Presiden Prabowo Subianto bersama keluarga Jenderal M. Jusuf di Istana Negara (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki kekaguman tersendiri terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf. Bahkan, Prabowo secara khusus menyebut mantan Panglima ABRI tersebut sebagai pemimpin, idola, sekaligus pahlawannya.

Hal itu diungkapkan keponakan Jenderal M. Jusuf, Andi Herri Iskandar, setelah menghadiri prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Tadi Pak Prabowo itu secara khusus mengatakan bahwa secara pribadi ini (Jenderal M. Jusuf) adalah pimpinan beliau dulu, idola beliau, pahlawan beliau,” ungkap Andi Herri.

Jenderal M. Jusuf menjadi salah satu dari 19 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo. Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/2026.

Andi Herri menyampaikan rasa terima kasih keluarga atas perhatian pemerintah terhadap proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Jenderal M. Jusuf. Menurutnya, pengusulan tersebut telah melalui tahapan berjenjang, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“Kami keluarga itu sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah dan ini kan secara berjenjang ya, mulai dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengusulkan,” ucapnya.