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Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh Bangsa, Ini Daftar Lengkapnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:38 WIB
Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh Bangsa, Ini Daftar Lengkapnya!
Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh Bangsa
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan, para ahli waris hadir mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan tanda penghormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, para ketua organisasi keagamaan, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.

Berikut 19 tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional:

1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara;

2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau;

3. K.H. Wasyid dari Provinsi Banten;

4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta;

5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta;

 

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