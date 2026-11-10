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Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran Masih Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:25 WIB
Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran Masih Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan di Istana
Gibran Masih Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan di Istana
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kehadiran Gibran menjadi sorotan setelah dirinya menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo.

Berdasarkan pantauan dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Gibran tampak mengenakan setelan jas, dasi biru, dan peci hitam. Dia terlihat berjalan bersama Prabowo dalam prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah. Penganugerahan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo, pada Selasa (10/11) pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas sejumlah hal, termasuk keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat tersebut di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan ijazahnya.

“Diantaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

 

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