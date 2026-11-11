120 Legislator Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR: Akan Dibawa ke Paripurna Besok

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut rencananya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat.

Saan mengatakan, sebanyak 120 anggota DPR RI telah menandatangani usulan HMP tersebut. Dengan jumlah itu, menurut dia, persyaratan minimal pengajuan HMP telah terpenuhi.

"Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," ujar Saan usai rapat bersama anggota DPR pengusul HMP di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan itu melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (Bamus).

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapim dan nanti akan kami bamuskan," ucap Saan.