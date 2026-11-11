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Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan HMP Pemakzulan Gibran, 110 Anggota Siap Mendukung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |13:41 WIB
Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan HMP Pemakzulan Gibran, 110 Anggota Siap Mendukung
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat mengambil langkah konstitusional dengan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, setelah menggelar konsolidasi bersama anggota fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Utut mengatakan, pihaknya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui mekanisme HMP.

"Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," ujar Utut.

Dia memastikan seluruh anggota Fraksi PDIP siap mendukung langkah tersebut. Saat ini, fraksi tersebut memiliki 110 anggota di DPR RI.

"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Yang jelas, sepakat (HMP) karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," terang Utut.

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