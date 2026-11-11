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Gibran Sudah Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres, Fraksi PAN MPR: Mundur Atau Diberhentikan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |11:09 WIB
Gibran Sudah Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres, Fraksi PAN MPR: Mundur Atau Diberhentikan!
Gibran Sudah Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres, Fraksi PAN MPR: Mundur Atau Diberhentikan/Okezone
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JAKARTA - Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan tak ada jalur hukum lain untuk Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA. Baginya, hanya ada dua opsi yang bisa diambil Gibran yakni, mundur secara sukarela atau dimundurkan melalui konstitusi.

Sudding berkata, putusan MA no 742/ TUN/2026 terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran sudah dinyatakann tidak sah dan batal demi hukum. Apalagi, kata dia, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana di diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," kata Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).

Sudding menegaskan, seluruh warga negara memiliki yang sama di mata hukum. Untuk itu, ia berkata, seluruh warga negara harus patuh terhadap putusan MA atau MK.

"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," katanya.

 

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