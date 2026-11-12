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Gibran Bertemu Prabowo Jelang Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:06 WIB
Gibran Bertemu Prabowo Jelang Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Gibran Bertemu Prabowo Jelang Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto jelang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya, pada Kamis (12/11/2026).

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Perlu kami sampaikan bahwa memang terkonfirmasi pada saat ini, wapres sedang bertemu dengan presiden di Istana,” kata Dasco.

Setelah bertemu dengan Presiden, Dasco mengatakan jika putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu akan bertemu pimpinan MPR RI.

“Dan, ada rencana setelah bertemu dengan presiden di istana, wapres akan, menuju, Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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