Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Dikabarkan Mundur Siang Ini, Istana Wapres Gelar Acara Perpisahan?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |10:22 WIB
Gibran Dikabarkan Mundur Siang Ini, Istana Wapres Gelar Acara Perpisahan?
Gibran Dikabarkan Mundur, Istana Wapres Gelar Acara Perpisahan?/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Istana Wakil Presiden (Wapres) dikabarkan akan mengelar acara pamitan Gibran Rakabuming Raka bersama para pegawai hingga masyarakat pada Kamis (12/11/2026) siang.

Pantauan Okezone, jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tetap berdatangan menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas rutin di tengah isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai agenda yang akan berlangsung, namun beredar kabar di kalangan awak media. Acara perpisahan ini disebut akan dilaksanakan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara di sekitar kompleks Istana Wapres, aktivitas logistik juga mulai terlihat pada Kamis pagi. Terpantau dua unit mobil boks jasa ekspedisi masuk secara bergantian untuk mengangkut sejumlah dus berwarna cokelat yang telah tersusun rapi dari dalam gedung.

Selain itu, sekitar pukul 08.47 WIB di gerbang belakang Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, sebuah kendaraan Maung berwarna putih dengan pelat nomor B 8334 ZZH dan kaca film hitam gelap terlihat memasuki area kompleks.

Berbeda dari protokoler pengawalan kenegaraan yang biasanya melekat pada Wapres Gibran, mobil tersebut hanya dikawal oleh satu sepeda motor Polisi Militer (PM) di bagian depan dan satu unit mobil PM di belakang.

Persiapan acara di halaman Istana Wapres ini berlokasi di titik yang sama dengan momen berkumpulnya sejumlah pegawai pada Rabu (11/11/2026) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253567//viral-8vqL_large.jpg
Habiburokhman: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Jam 11 Siang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253548//pemerintah-60Ou_large.jpg
DPR Gelar Paripurna Ambil Kesepakatan HMP Pemakzulan Gibran sebagai Wapres Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253543//pemerintah-60nN_large.jpg
Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Kata Ketua MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/320/3253520//ara-2m8O_large.jpg
Maruarar Sirait Bantah Isu Gantikan Gibran Jadi Wapres: Enggak Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253499//pemerintah-Vrnx_large.jpg
Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/320/3253498//airlangga-43Ol_large.jpg
Soal Pemakzulan Gibran, Airlangga Minta Investor Tak Panik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement