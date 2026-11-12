Gibran Dikabarkan Mundur Siang Ini, Istana Wapres Gelar Acara Perpisahan?

JAKARTA - Istana Wakil Presiden (Wapres) dikabarkan akan mengelar acara pamitan Gibran Rakabuming Raka bersama para pegawai hingga masyarakat pada Kamis (12/11/2026) siang.

Pantauan Okezone, jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tetap berdatangan menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas rutin di tengah isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai agenda yang akan berlangsung, namun beredar kabar di kalangan awak media. Acara perpisahan ini disebut akan dilaksanakan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara di sekitar kompleks Istana Wapres, aktivitas logistik juga mulai terlihat pada Kamis pagi. Terpantau dua unit mobil boks jasa ekspedisi masuk secara bergantian untuk mengangkut sejumlah dus berwarna cokelat yang telah tersusun rapi dari dalam gedung.

Selain itu, sekitar pukul 08.47 WIB di gerbang belakang Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, sebuah kendaraan Maung berwarna putih dengan pelat nomor B 8334 ZZH dan kaca film hitam gelap terlihat memasuki area kompleks.

Berbeda dari protokoler pengawalan kenegaraan yang biasanya melekat pada Wapres Gibran, mobil tersebut hanya dikawal oleh satu sepeda motor Polisi Militer (PM) di bagian depan dan satu unit mobil PM di belakang.

Persiapan acara di halaman Istana Wapres ini berlokasi di titik yang sama dengan momen berkumpulnya sejumlah pegawai pada Rabu (11/11/2026) malam sekitar pukul 19.00 WIB.