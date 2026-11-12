Habiburokhman: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Jam 11 Siang!

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI pada pukul 11.00 WIB, Kamis (12/11/2026).

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Habiburokhman mempersilakan anggota Komisi III DPR RI sekaligus anggota MPR RI Benny K. Harman untuk berbicara lebih dahulu karena harus menghadiri kegiatan MPR.

“Berikutnya tokoh kita Pak Benny Kabur Harman karena beliau ikut acara MPR Silakan bicara duluan,” kata Habiburokhman.

Lantas, Habiburokhman menyinggung kabar mengenai rencana penyerahan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

“Jam 11.00 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya,” ujar Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra itu.