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Rumah Dinas Gibran Sepi Usai Ratusan Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |18:45 WIB
Rumah Dinas Gibran Sepi Usai Ratusan Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan
Rumah Dinas Gibran Sepi Usai Ratusan Anggota DPR Usulkan HMP/Okezone
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JAKARTA - Rumah dinas Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi dari aktivitas pada Rabu (11/11/2026) malam.

Pantauan Okezone di lokasi, pintu gerbang rumah dinas tersebut terlihat tertutup rapat. Tak ada kendaraan yang masuk maupun keluar dari lokasi tersebut. Selain itu, tampak seorang petugas keamanan berjaga di depan gerbang.

Sementara itu, aktivitas di dalam kompleks rumah dinas tidak terlihat dari luar karena terhalang pagar yang menutupi area tersebut. Arus lalu lintas di sekitar rumah dinas Wapres terpantau lancar. Kendaraan melintas seperti kondisi normal tanpa terlihat adanya kepadatan di kawasan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para anggota DPR pengusul.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa.

 

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