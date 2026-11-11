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Soal Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: MPR Kamar Terakhir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:58 WIB
Soal Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: MPR Kamar Terakhir
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui.

“Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bambang menjelaskan, pembahasan HMP saat ini masih berada di ranah DPR. Karena itu, ia belum bersedia memberikan penilaian lebih jauh dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR.

“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.

Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh jalur HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan organisasi, bukan sekadar sikap pribadi anggota dewan.

“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya.

Menurut Bambang, keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk memastikan seluruh anggota memiliki sikap politik yang sama.

Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semestinya ditafsirkan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu.

“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.

 

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