120 Anggota DPR Setuju HMP untuk Pemakzulan Gibran

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI setuju untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebanyak 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ungkap Saan Mustofa.

Adapun rincian pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Dalam agenda Pimpinan DPR RI menerima pengusul penggunaan hak anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan alasan pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyebut terdapat 14 anggota dari fraksinya yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.