Keponakan Prabowo Hadiri Rapat Pengusul HMP Pemakzulan Gibran

JAKARTA - Budisatrio Djiwandono, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, menghadiri rapat pimpinan DPR RI bersama para pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Budisatrio tiba di ruang rapat sekitar pukul 13.30 WIB. Mengenakan batik cokelat, ia disambut sejumlah legislator yang hadir sebagai pengusul HMP. Setelah itu, Budisatrio menuju kursi yang telah disediakan.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam pembukaannya, Saan menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota DPR dan diatur dalam konstitusi.

"Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?" kata Saan.

"Setuju," seru para peserta rapat.

(Awaludin)

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