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Gibran Mendadak Unggah Puluhan Postingan di Instagram Usai Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |13:38 WIB
Gibran Mendadak Unggah Puluhan Postingan di Instagram Usai Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
Gibran Mendadak Unggah Puluhan Postingan di Instagram/Okezone
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JAKARTA - Aktivitas akun Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkat tajam usai Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 10 November 2026.  

Pantauan Okezone di akun instagram @gibran_rakabuming,  Rabu (11/11/2026), sebanyak 26 unggahan muncul dalam satu malam.

Unggahan Gibran berisi dokumentasi berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan dengan organisasi, agenda pendidikan, kunjungan ke pesantren, hingga peninjauan industri dan UMKM.

Salah satu unggahan menampilkan kegiatan Gibran saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Gibran juga mengunggah dokumentasi saat menghadiri wisuda Institut Pariwisata Trisakti Tahun Akademik 2025/2026.

Sebelumnya, Gibran berdiskusi selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu topik dalam diskusi tersebut mengenai polemik ijazah SMA dan niatnya ingin mundur sebagai wakil presiden.

Dalam diskusi tersebut, ia menganggap Prabowo seperti ayahnya sendiri. Bahkan, Prabowo turut memberikan banyak saran dan masukan terkait polemik ijazah yang tengah dihadapinya.

 

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