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Alumni 212 Siap Gelar Aksi Berjilid-jilid Desak Pemakzulan Gibran

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |08:54 WIB
Alumni 212 Siap Gelar Aksi Berjilid-jilid Desak Pemakzulan Gibran
Alumni 212 (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212), Ahmad Shabri Lubis, menyatakan siap menggelar aksi berjilid-jilid untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Shabri Lubis saat menghadiri konsolidasi dan penyampaian sikap bersama alumni Gerakan 212 yang tergabung dalam 90 elemen umat dan nasionalis. Mereka mendorong pemakzulan Gibran sekaligus mengawal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga tuntas.

"Kami bersepakat untuk siap melaksanakan aksi berjilid-jilid dan aksi juta-jutaan manusia untuk memakzulkan Gibran, dan mendukung pemerintah Prabowo agar berani untuk bersih-bersih daripada seluruh pengaruh dan jaringan Solo," ujar Ahmad Shabri Lubis di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia menegaskan, gerakan Alumni 212 mendukung penuh Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh maupun pejabat yang dinilai tidak bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, kita saat sekarang ini mendukung dua-duanya semua, mendukung Presiden Prabowo untuk bersih-bersih daripada pengaruh-pengaruh ataupun juga pejabat-pejabat," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong DPR RI segera mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Dorongan tersebut muncul menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) belakangan ini.

"Aksi-aksinya insyaallah taala kita akan laksanakan mendesak DPR RI untuk segera, sesegera mungkin mengeluarkan hak berpendapatnya. Karena MK sudah menyampaikan keputusannya, MA juga demikian, tinggal DPR," tegasnya.

 

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