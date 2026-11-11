Sudah Penuhi Syarat, Mardani PKS Dorong Pimpinan DPR Umumkan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Paripurna

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendorong pimpinan DPR RI mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat paripurna terdekat. Menurut dia, jumlah anggota yang mendukung pengusulan HMP telah memenuhi syarat.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota, minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Mardani mengungkapkan, antusiasme anggota DPR terhadap usulan HMP tersebut cukup tinggi. Dia menyebut sejumlah legislator dari berbagai fraksi telah menyatakan dukungan.

"Saya PKS, ada dari partai lain, 'Mas, aku mau ikut!' 'Ayo!' gitu bareng-bareng gitulah. Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan," ujar Mardani.