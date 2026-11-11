Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudah Penuhi Syarat, Mardani PKS Dorong Pimpinan DPR Umumkan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Paripurna

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |13:51 WIB
Sudah Penuhi Syarat, Mardani PKS Dorong Pimpinan DPR Umumkan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Paripurna
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendorong pimpinan DPR RI mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat paripurna terdekat. Menurut dia, jumlah anggota yang mendukung pengusulan HMP telah memenuhi syarat.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota, minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Mardani mengungkapkan, antusiasme anggota DPR terhadap usulan HMP tersebut cukup tinggi. Dia menyebut sejumlah legislator dari berbagai fraksi telah menyatakan dukungan.

"Saya PKS, ada dari partai lain, 'Mas, aku mau ikut!' 'Ayo!' gitu bareng-bareng gitulah. Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan," ujar Mardani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253410//budisatrio_djiwandono-fj7D_large.jpg
Keponakan Prabowo Hadiri Rapat Pengusul HMP Pemakzulan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253408//ketua_fraksi_pdip_dpr_ri_utut_adianto-OvTj_large.jpg
Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan HMP Pemakzulan Gibran, 110 Anggota Siap Mendukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253407//viral-rbFq_large.jpg
Gibran Mendadak Unggah Puluhan Postingan di Instagram Usai Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/625/3253387//yanuar_pks-uA2v_large.jpg
Keras! Legislator PKS Bentangkan Poster Gibran Mundur atau Dimundurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253373//viral-jPJI_large.jpg
Gibran Sudah Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres, Fraksi PAN MPR: Mundur Atau Diberhentikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253350//ahmad_shabri_lubis-0g2P_large.jpg
Ketum Alumni 212 Sebut Jabatan Gibran Tak Sah Menurut Islam, Fatwa Bakal Dibahas di Ijtima Ulama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement