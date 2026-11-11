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Mundur dari Waka MPR, Hidayat Nur Wahid Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |07:42 WIB
Mundur dari Waka MPR, Hidayat Nur Wahid Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Gibran
Hidayat Nur Wahid (foto: Okezone)
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JAKARTA - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI tidak berkaitan dengan isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut berniat mundur dari jabatannya.

HNW menjelaskan, keputusan mundur tersebut diambil sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan di lingkungan MPR RI. Terlebih, dirinya telah dua periode dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua MPR.

HNW mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada 31 Oktober 2026. Selanjutnya, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan (rapim) pada 4 November 2026 untuk membahas permohonan tersebut.

Namun, karena pengunduran diri dari jabatan pimpinan MPR dinilai sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, pimpinan MPR membutuhkan kajian lebih komprehensif. Pembahasan kemudian kembali dilakukan pada 10 November 2026.

"Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu. Sekalipun ada isu lagi ramai isu itu ya," ujar HNW kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

 

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